Disparition de Lina : l'avocat de la famille demande le "respect de l'intimité familiale et de la vie privée"

Onze jours après la disparition de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin, l'avocat de la famille de la jeune fille s'exprime pour la première fois. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Me Matthieu Airoldi demande "le respect de l'intimité familiale et de la vie privée compte tenu de la douleur engendrée par la disparition de Lina." La mère de Lina "appelle à ne pas relayer d'informations non vérifiées, à laisser l'enquête suivre son cours et à ne pas accorder de crédit à des dires émanant d'une autre personne que son avocat", ajoute-t-il.

"Elle souhaite ne plus être contactée par la presse et ne s'exprimera plus en interview, ni pour la télévision, ni pour les journaux", poursuit le conseil. "Les informations nécessaires et vérifiées seront transmises au fil du dossier par Me Airoldi", conclut l'avocat.