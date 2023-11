Disparition de Lina : des habitants de Plaine de nouveau entendus par les enquêteurs

Lina, 15 ans, s'était volatilisée sur une route du Bas-Rhin le 23 septembre dernier. Deux mois après la disparition de l'adolescente, plusieurs habitants de la commune de Plaine ont à nouveau été interrogés la semaine passée. Des "vérifications" ont également été menées pour tenter de rassembler de nouveaux éléments.

Après des semaines d'investigation, le mystère reste entier mais les enquêteurs sont toujours à pied d'œuvre. Deux mois après la disparition de Lina, 15 ans, sur une route du Bas-Rhin, plusieurs habitants de la commune de Plaine, d'où l'adolescente est originaire, ont été réentendus la semaine dernière, a appris jeudi l'AFP de source proche de l'enquête. Par ailleurs, des "vérifications" ont été organisées sur les lieux où la jeune fille s'est évaporée sans laisser de traces.

Plusieurs habitants de cette commune de quelque 900 habitants ont été réentendus par les enquêteurs, dans le cadre d'une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours", a indiqué cette source, confirmant une information de RTL. Selon la radio, les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg ont mené une "opération d'ampleur", en faisant du porte-à-porte pour questionner une nouvelle fois une grande partie des habitants.

Une perquisition "dans le secteur de la disparition" de Lina

Des "vérifications" ont également eu lieu, selon cette même source proche de l'enquête, confirmant une information du journal Le Parisien selon laquelle une perquisition avait été menée mercredi "dans le secteur de la disparition" de Lina. D'après le quotidien, cette nouvelle perquisition a eu lieu "au domicile d’un habitant dans le secteur des faits", sans que cela signifie pour autant qu'un suspect particulier a été identifié à ce stade. Elle a été réalisée "dans le cadre d'une vérification de terrain", a précisé une source proche du dossier à France Bleu.

Sollicité mercredi par l'AFP sur ce point, le parquet de Strasbourg, où est instruite l'enquête, n'a pas répondu dans l'immédiat. Il avait annoncé en octobre s'attendre à des investigations "de longue haleine" dans le cadre de cette disparition.

Adolescente sans histoire scolarisée en CAP "aide à la personne", Lina s'est volatilisée le 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg. Des témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner. Un avis de recherche avait été lancé dès le lendemain et d'intenses fouilles et investigations, comme des battues citoyennes, des plans d'eau sondés, des auditions ou encore des vérifications de véhicules avaient été menées, mais n'avaient rien donné.