Disparition de Lylie, 15 ans, dans le Pas-de-Calais : "Nous sommes morts d'inquiétude", confie son père

Comme son frère de 18 ans et sa petite sœur de 11 ans, Lylie passait ce long week-end du 8 mai chez son père et sa compagne, à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) après une semaine chez leur maman. "Le samedi matin, avec mes parents, nous avons conduit Lylie et sa cadette à leur leçon d'équitation. Tout allait bien, on rigolait. Puis, nous sommes rentrés à la maison vers 13h pour déjeuner et, comme il faisait beau, nous avions prévu une promenade en famille en fin de journée", explique ce mardi à TF1info Giovanni Coyette.

Entre la pause méridienne et la balade, la jeune fille de 15 ans, scolarisée en classe de 3e, indique à son père qu'elle doit "retrouver une amie". "Elle m'a dit qu'elle devait lui ramener deux-trois affaires au terrain de foot près du Collège Anita Conti, à cinq minutes de la maison. J'ai dit d'accord et lui ai demandé de rentrer avant 16h45. Ne la voyant pas revenir, j'ai tenté de l'appeler à plusieurs reprises mais je suis à chaque fois directement tombé sur sa messagerie. Je suis parti ensuite en direction du terrain de foot, mais ni elle, ni son amie, ni ses affaires n'étaient là. Je me suis dit qu'elle était allée faire autre chose avec cette copine que je ne connais pas et qu'elle finirait par rentrer. Vers 21h, nous avons commencé à vraiment nous inquiéter. À 22h30, j'ai composé le 17 pour signaler la disparition de Lylie. On m'a dit de me présenter le lendemain faire une déposition au commissariat si elle ne rentrait pas pendant la nuit. C'est ce que j'ai fait le dimanche vers 9h", détaille le père de famille à notre rédaction.