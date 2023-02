Disparition de Maël à Méribel : le jeune saisonnier retrouvé mort

Il était recherché depuis plus de 15 jours par ses proches et par les gendarmes. Dimanche, le corps sans vie de Maël, 23 ans, a été retrouvé à Méribel (Savoie). Le jeune homme, originaire de Rennes et cuisinier de profession, était arrivé mi-janvier dans la station où il avait pris un poste dans un restaurant.

Le vendredi 20 janvier, il ne s'était pas présenté à son travail et, très vite, son patron avait alerté la famille. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet. Un appel à témoins avait également été lancé par les gendarmes, chargés de l'enquête.