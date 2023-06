Malek, retrouvée après une alerte enlèvement : le témoignage déterminant d'un voyageur SNCF

Selon le procureur, le témoignage d'un usager du train Dunkerque-Arras a notamment été déterminant pour retrouver la petite fille de 8 ans. Informé par l'alerte enlèvement, le voyageur l'a effectivement reconnue avec son père et a signalé leur présence dans le train, permettant aux policiers de retrouver leur trace. Il aurait "apporté beaucoup d'éléments", s'est ainsi félicité le procureur. Suite à l'alerte enlèvement, Sébastien Piève a précisé qu'au total, "plus de 300 appels ont été reçus et 72 témoignages vérifiés".

Malek et son père ont été retrouvés en Italie où l'homme a été arrêté, jeudi "vers 16h30", dans le cadre de la coopération européenne policière et judiciaire. Il devrait rejoindre la France "dans quelques semaines ou maximum quelques mois". La fillette, retrouvée saine et sauve, est toujours en Italie et sera de retour en France "d'ici quelques semaines", a également précisé le procureur.