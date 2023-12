Disparition de Mélodie à Marseille : son corps retrouvé, un individu placé en garde à vue

Les policiers de la PJ de Marseille ont retrouvé, dans la nuit de jeudi à vendredi, le corps de Mélodie. Cette mère de famille de 34 ans était portée disparue depuis le 3 novembre dernier. Selon une source policière à TF1info, un individu a avoué lui avoir tiré dessus, et une autre personne de son entourage a été interpellée.

Dénouement tragique, plus d'un mois après sa disparition. Le corps de Mélodie, disparue depuis le 3 novembre, a été retrouvé dans la nuit de jeudi 14 à vendredi 15 décembre. Selon une source policière à TF1/LCI, la PJ de Marseille a interpellé un suspect, un homme d'une quarantaine d'années. Une personne de son entourage était également placée en garde à vue.

Les recoupements de téléphonie et les recueils de témoignages ont permis d’orienter l’enquête sur cet individu âgé de 40 ans, "en contact très étroit avec la disparue avant les faits". Après avoir contesté les faits ou gardé le silence au cours de la garde à vue qui a débuté le 13 décembre dernier, cet individu a fini par reconnaitre avoir tiré à plusieurs reprises sur Mélodie Mendes Da Silva, confirme le parquet de Marseille.

Une relation extra-conjugale tumultueuse

L'auteur des coups de feu entretenait avec cette mère de deux enfants une "relation extra-conjugale tumultueuse", selon les termes du parquet. Une fois ses aveux faits, il a conduit les enquêteurs sur les lieux où il s'est débarrassé du corps, vers les hauteurs de Gémenos, situé à une trentaine de km de Marseille. C'est lui qui aurait indiqué aux enquêteurs où trouver la dépouille de la mère de famille. L'arme utilisée a été retrouvée lors d'une perquisition.

Cet homme et la personne de son entourage ont été présentés au magistrat instructeur en vue de leur mis en examen. Le placement en détention provisoire a été requis à l’encontre du mis en cause, et un contrôle judiciaire a été requis à l’encontre de la seconde personne de son entourage.

L'enquête pour retrouver Mélodie avait été requalifiée pour "enlèvement et séquestration" le 17 novembre dernier, alors que les dernières traces de vie de la jeune femme remontaient au 3 novembre, lorsqu'une caméra de vidéosurveillance l'avait filmée en train de quitter son domicile dans la soirée. À ce moment-là, son compagnon se trouvait au travail, tandis que les deux enfants étaient dans l'appartement familial. Une trentaine de minutes plus tard, aux alentours de 18h40, elle avait envoyé une note vocale à sa sœur lui indiquant être sortie, mais rester joignable. La réponse de cette dernière ne sera jamais lue par Mélodie.

Ses proches se sont mobilisés, collant des photos de la jeune femme dans toute la cité phocéenne et organisant notamment une marche blanche, le 18 novembre dernier.