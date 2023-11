Disparition de Mélodie, mère de famille : une marche organisée samedi à Marseille

Mélodie Mendes Da Silva, 34 ans, a disparu depuis le vendredi 3 novembre. Ce jour-là, cette mère de famille, esthéticienne de profession, a quitté le domicile familial de Marseille en fin d'après-midi et n'est jamais rentrée. Sa famille organise une marche samedi dans la cité phocéenne.

Elle est partie sans rien dire, et n'est jamais revenue. Le vendredi 3 novembre, vers 18h15, Mélodie Mendes Da Silva, esthéticienne d'origine capverdienne âgée de 34 ans, est sortie du domicile familial où se trouvaient, selon son mari Pearl, ses deux enfants de 9 et 14 ans.

Lui est rentré à la maison une heure plus tard, elle n'était pas là. Pendant deux jours, Pearl et les proches de Mélodie l'ont appelée et recherchée... en vain. Le lundi 6 novembre, le mari de la trentenaire s'est rendu au commissariat pour signaler les faits. Le parquet a ouvert depuis une information judiciaire pour "disparition inquiétante". Malgré cela, toujours aucune nouvelle de la jeune femme.

Afin de mobiliser des moyens pour tenter de la retrouver, sa famille a donc décidé d'organiser ce samedi une marche. "Elle partira de l'Hôtel de Ville, passera par le Vieux Port, puis nous irons au commissariat de l'Évêché, rue Antoine Becker" nous confie le mari de Mélodie ce vendredi.

Des affiches dans toute la ville

Depuis la disparition de son épouse, Pearl indique avoir effectué de nombreuses démarches. Outre le signalement au commissariat, le père de famille nous précise avoir sillonné les rues de la ville, notamment celles du 4e arrondissement où vit la famille mais aussi le 11e arrondissement, où le téléphone de Mélodie a borné pour la dernière fois le vendredi 3 novembre aux alentours de 19h avant de s'éteindre définitivement.

La famille a également collé des avis de recherche "un peu partout", avec photo et numéro de téléphone, "dans l'espoir d'obtenir des témoignages".

Toute personne ayant des informations sur cette affaire est invitée à contacter la police en composant le 17.