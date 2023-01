Disparition de Sihem dans le Gard : un suspect en garde à vue

La jeune femme âgée de 18 ans avait disparu, sans laisser de trace, dans la nuit du 25 au jeudi 26 janvier, à La Grand-Combe, petite commune au nord d'Alès (Gard). "Elle a fait un aller-retour express chez sa grand-mère. À partir de là, on a perdu sa trace. Depuis, plus aucune nouvelle [...]. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'est fortement inquiété et mobilisé", avait expliqué à TF1 l'avocat co-désigné de la famille, maître Battikh.

Les investigations, entamées dans un premier temps du chef de disparition inquiétante, ont ensuite été requalifiées pour "enlèvement et séquestration". "Ce sont les témoignages de l’environnement, de ses amis, de ses proches qui sont concordants, et qui nous ont fait changer de position et passer sur des faits d’enlèvement et de séquestration", détaille François Schneider, procureur de la République d’Alès (Gard).