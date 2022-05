DOCUMENT TF1 – Cédric Jubillar confronté à son ex-codétenu : nos révélations sur leurs déclarations aux juges

La suite se passe dans le bureau des juges. Nous avons pu consulter le procès-verbal d’audition de Marco, détaillant certains aveux : Marco affirme avoir obtenu du suspect numéro 1 sur le soir de la disparition de l'infirmière et mère de famille, le mardi 15 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn).

"Il (Cédric) est parti chercher son chargeur hors de la chambre (…) Là, il l'a vue sur le canapé en train d'envoyer des messages à son amant (…) Après, il a dit qu'il a vrillé et il a dit :'Ces abrutis, ils n'ont même pas trouvé le couteau. (…) Il a dit : 'Je m'en suis débarrassé'."

Cédric Jubillar lui aurait également dit qu'il était "le plus grand cocu de France". "Il était froid en disant ça", affirme Marco avant d'ajouter : "Je le sentais froid, c'est comme s'il parlait de quelque chose qui n'existait plus." Selon lui, pour parler de Delphine, Cédric Jubillar utilisait le substantif :"l'autre" et ne disait jamais "ma femme", "mon ex" ou "Delphine".