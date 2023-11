Disparition de Delphine Jubillar : le parquet requiert le renvoi de son mari Cédric devant les assises

Autre élément à charge, le fils aîné du couple, alors âgé de six ans, décrit une dispute et une altercation de ses parents, "entre le canapé et le sapin de Noël", le soir de la disparition. Des "cris de femme apeurée" sont par ailleurs entendus par des voisines. Un détenu de la maison d'arrêt de Seysses, où Cédric Jubillar est détenu depuis sa mise en examen le 18 juin 2021, enfonce le clou en affirmant l'avoir entendu dire : "J'ai commis le meurtre parfait, ça fait huit mois que je les balade".