Disparition de Delphine Jubillar : rassemblement ce mardi soir devant le domicile de la jeune femme pour ses 35 ans

Le message a été posté lundi via Facebook dans le groupe "Soutiens aux familles de Delphine Aussaguel" rassemblant des proches et des soutiens de la jeune infirmière disparue il y a presque deux ans. Ce mardi à 20h30, des dizaines de personnes se réuniront devant la maison de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn) pour son anniversaire. La jeune femme fêterait ses 35 ans aujourd'hui.

"Rassemblement de lumières, de solidarité et d’espoir, devant chez Delphine, à 20h30, pour son anniversaire. Elle aura 35 ans. Restons unis, solidaires, et mettons notre force en commun pour que Delphine soit retrouvée. Toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous, sont les bienvenues. Amis, famille, voisins, inconnus, maman d’école, venez avec nous, pour Delphine, Louis et Elyah (ses enfants ndlr). On lâche rien. Envers et contre tous, nous ne lâcherons jamais. Delphine, on t'aime", peut-on lire dans le post.

Contactée par TF1info, la mairie de Cagnac-les-mines confirme l'événement et précise qu'il sera encadré par les gendarmes.