Disparition d'Émile : en quoi consiste la cellule d'enquête nationale mise en place ce mercredi ?

Toujours aucune trace de l'enfant. Quatre jours après la disparition d'Émile au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents, l'enquête se poursuit et change d'ampleur. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a annoncé mardi soir lors d'un point presse que la cellule d'enquête va désormais être "nationale".

Ce changement d'envergure va permettre de mobiliser des "moyens régionaux et nationaux, notamment scientifiques et techniques, pour pouvoir accomplir toutes les investigations", a précisé Rémy Avon. Ils travailleront par exemple à recouper le bornage téléphonique, les vidéos surveillance et les auditions des témoins.