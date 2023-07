Disparition du petit Émile : le garçon toujours introuvable, les autorités arrêtent les battues

Dans les prochains jours, les recherches vont se poursuivre mais les autorités vont "adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif". "Concrètement, on arrête les battues" pour déployer "des moyens spécialisés à la recherche de traces et indices", souligne le représentant de l'État, lors d'une conférence de presse. "Le numéro d'appel reste actif et toutes les personnes qui ont des informations utiles à apporter à la gendarmerie doivent l'appeler", demande-t-il. "On n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir", insiste Marc Chappuis.

L'enquête, ouverte dimanche pour recherche des causes de la disparition, a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, appuyée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Digne-les-Bains. Si aucune piste n'est écartée, les enquêteurs n'ont, à l'heure actuelle, fait aucune avancée significative. Pour l'instant, "aucun élément ne caractérise une infraction pénale susceptible d'être à l'origine de cette disparition", confirme le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon. "Toutes les hypothèses restent d'actualité, aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue", indique-t-il.