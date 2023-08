Disparition du petit Émile : un mois après, de nombreuses pistes, et une enquête toujours en cours

Au cours de l'enquête, les spéculations sont allées bon train autour de la disparition du petit garçon et les regards se sont tournés vers l'entourage familial, resté discret depuis le début de l'affaire. C'est effectivement le grand-père qui a signalé la disparition du petit garçon. À ce moment-là, une dizaine de membres de la famille était présent dans cette maison où la mère d'Émile passait ses vacances depuis une vingtaine d'années. Mais aucun des deux parents de l'enfant, avait précisé le procureur, le petit garçon ayant été déposé par sa mère chez ses grands-parents la veille pour les vacances.

Le profil de la famille a également interpellé, certains habitants relevant qu'elle était "très pieuse" tandis que d'autres la comparait à une "secte". "La famille est particulière parce qu'elle est très pratiquante et très croyante. Mais, nous sommes en République et c'est droit !", défendait auprès de TF1info une source contactée dans le village.

Un point de vue partagé par François Balique, le maire de la commune. Lors d'un point presse, début juillet, il assurait qu'il s'agissait d'"une famille des plus normales, qui est très soudée, une belle famille". "Très habitué à notre commune et que nous apprécions, qui participent à la vie du village du Haut-Vernet et du Bas-Vernet. C'est une situation anormale, dramatique, avec une famille et un village des plus normaux", avait-il poursuivi.