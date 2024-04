Affaire Émile : ce que peuvent révéler les analyses des ossements

Des ossements identifiés comme ceux du petit Émile, un enfant disparu depuis juillet dernier, ont été découverts samedi. Ils vont être analysés par des experts et pourraient faire avancer l'enquête. Mais ils ne seront pas forcément suffisants pour déterminer les causes de sa mort, selon Bernard Marc, praticien hospitalier en médecine légale.

Après la découverte d'ossements appartenant au petit Émile, un enfant de deux ans et demi disparu depuis juillet dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence, le mystère reste entier. Mais l'analyse du crâne retrouvé pourrait permettre à l'enquête d'avancer.

"On va rechercher s'il n'y a pas de lésions, de fractures, de marques d'enfoncement, des éléments qui soient ante-mortem, donc au moment où l'enfant était encore vivant", explique sur LCI Bernard Marc, praticien hospitalier en médecine légale. "On pourra déterminer s'ils sont liés à une chute ou à un à-coup donné par un objet contondant, lourd, comme un marteau ou un pare-choc de voiture".

Ces éléments seront "visibles sur l'os et différenciables d'éléments de transformation post-mortem", selon le spécialiste. En effet, les os du petit garçon ont pu être dispersés ou marqués par des phénomènes naturels comme une fonte de neige ou des intempéries.

De nombreux spécialistes prêts à intervenir

D'autant qu'il s'agit d'un enfant de deux ans et demi. "Le crâne n'est pas encore maturé donc s'il y a eu une hyperpression, liée à un œdème ou un hématome qui a gonflé, on pourra en voir des reliefs en regardant la partie interne du crâne", abonde le médecin légiste, qui évoque aussi des "prélèvements" étudiés au microscope pour "donner une datation".

Ces éléments vont être analysés grâce à des techniques d'imagerie. "Beaucoup de spécialistes vont intervenir", prévient Bernard Marc. Parmi eux se trouvent aussi des experts capables d'analyser des éléments botaniques et météorologiques. Par exemple, "si on trouve de la terre à l'intérieur du crâne, on va pouvoir l'analyser, est-ce que c'est la terre de l'endroit où il a été retrouvé ou non ? S'il y a de la mousse qui s'est déposée, depuis combien de temps ?" Ces éléments permettront notamment de savoir si le corps est à cet endroit depuis le début des recherches ou s'il a été déplacé.

Cependant, le crâne, même s'il présente des lésions, ne suffira pas forcément à déterminer les causes de la mort. "S'il y a quelque chose au niveau crânien, on va pouvoir en donner une raison, mais il manque la quasi-totalité du corps, s'il y a eu un impact thoracique qui peut occasionner un décès, ou s'il a fait une chute et s'est cassé la colonne vertébrale, on ne dispose pas de ces éléments-là à l'heure actuelle". Ces analyses représentent un "travail de longue haleine", qui pourrait prendre plusieurs semaines.