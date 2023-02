Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 9 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce jeudi 9 février, un corps retrouvé calciné dans le cadre des recherches autour d'Héléna, et le décès du principal suspect. Après avoir des visites à Londres mardi et Paris mercredi, Volodymyr Zelensky s'est envolé pour Bruxelles avec Emmanuel Macron, où il s'est exprimé, avec émotion, face au Parlement européen. En Turquie et en Syrie, au quatrième jour après le dramatique séisme survenu lundi, près de 20.000 personnes sont décédées. En France, les syndicats prévoient "une grosse journée" d'action le mardi 7 mars contre la réforme des retraites, et "une initiative particulière" le lendemain en lien avec la journée internationale des droits des femmes.

Enfin, LCI vous propose ce jeudi soir à 20h50 l'enquête "Crimes de guerre à Boutcha", un travail de fourmis qui a permis d'identifier les responsables de cette tuerie : le 234e régiment de parachutistes de l'armée russe.