Disparition d'Héléna à Brest : que sait-on du suspect, qui a évoqué "un accident" ?

"Une accélération", c'est ainsi que le procureur de Brest, Camille Miansoni, a qualifié dimanche 5 février l'enquête menée depuis une semaine autour de la disparition d'Héléna Cluyou, le 29 janvier dernier à Brest (Finistère). Le magistrat a employé ce terme après qu'un homme a confié à des proches avoir "commis une bêtise", et évoqué un "accident" sur "ce dont on parle à Brest depuis 5 jours".

Héléna Cluyou aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février. Cette élève-infirmière a disparu après une soirée passée à la boîte The One sur le port de Brest. Elle a quitté la discothèque à 5h30. Une dernière image la montre à 6h42, marchant à l'angle de la rue de la Porte et de la rue Saint-Exupéry, entre la discothèque et le domicile de sa grand-mère, où elle habitait. Un appel à témoins a été lancé, mais n'a pas livré d'éléments permettant de retrouver l'élève infirmière.

Alors qu'un individu fait aujourd'hui figure de principal suspect, il n'a toutefois pas pu être entendu par les enquêteurs après les confidences faites à son frère et sa belle-sœur. Il a tenté de mettre fin à ses jours par deux fois et est hospitalisé. On détaille ce lundi ce que l'on sait de cet homme.