Perpignan : un appel à témoin lancé après la disparition d’une mère et ses deux filles

La mère de famille, Souniati Houmadi, est originaire de Mayotte. Elle est brune avec les cheveux bouclés et a les yeux marron. Elle mesure environs 1m75.

L’appel à témoins lancé par la police nationale précise que ses deux filles, Amélia et Souheyila Oili, sont âgées de 5 et 4 ans. Deux fillettes aux cheveux bouclés, bruns et tressés. Tout comme leur mère, elles ont les yeux marron. Aucune information concernant les vêtements qu'elles portaient n’est en revanche connue pour l'instant.