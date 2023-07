Disparition inquiétante d'un adolescent dans l'Hérault, la gendarmerie lance un appel à témoins

Il n’a plus donné signe de vie depuis plus de quarante-huit heures. Les gendarmes de l’Hérault sont à la recherche de Johan. Le jeune homme, âgé de 17 ans, a été aperçu pour la dernière fois dans la nuit du 13 au 14 juillet à Vic-la-Gardiole, une commune située entre Montpellier et Sète. La disparation de ce mineur est jugée "inquiétante".