Disparition inquiétante d'un couple de Français à Madère : ce que l'on sait

Véronique et Laurent Blond, 56 et 57 ans, ont disparu à Madère le 16 mars. C'est leur fille, qui était en vacances avec eux sur l'île, qui a donné l'alerte. Depuis, d'intensives recherches sont menées pour tenter de les retrouver.

Des vacances en familles sur une île de rêve. C'est le projet qu'avait en tête Laurent, son épouse Véronique Blond et leur fille Johanna, 27 ans, en partant courant mars à Madère.

Très rapidement, le séjour a viré au cauchemar pour cette famille. Un jour, le couple de boulangers cinquantenaires domiciliés à Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne n'est pas rentré d'une randonnée. Leur fille a donné l'alerte et depuis, d'intensive recherche sont menées pour tenter de les retrouver. TF1info fait le point sur cette mystérieuse affaire, avec les précisions données ce mardi par le procureur de la République de Montauban, Bruno Sauvage.

Disparus en pleine journée

C'est dans l'après-midi du 16 mars que Johanna Blond a alerté les autorités. La jeune femme s'est inquiétée de ne pas voir ses parents, âgés de 56 ans pour sa mère et 57 ans pour son père, rentrer d'une marche qu'ils avaient entreprise le matin.

"Le couple avait notamment indiqué à leur fille qu'ils allaient faire une petite randonnée à Sao Vicente en partant uniquement avec deux bouteilles d'eau. Ils demeuraient ensuite totalement injoignables sur leur téléphone portable", détaille le procureur dans un communiqué.

D'importants moyens immédiatement mobilisés

D'importants moyens de recherches ont immédiatement été mobilisés sur place avec notamment des pompiers, des policiers, des gendarmes locaux, la protection civile, l'autorité maritime et la police judiciaire. Des drones étaient également utilisés rapidement pour tenter de localiser le couple. En vain.

Avisé quatre jours plus tard de cette affaire par la magistrate du centre de crise du Ministère des Affaires étrangères, Bruno Sauvage a saisi la brigade des recherches de Castelsarrasin et la gendarmerie de Beaumont de Lomagne de cette enquête judiciaire ouverte pour "disparition inquiétante".

Aucune piste privilégiée

Depuis, de très nombreuses investigations ont été menées. Les diverses réquisitions téléphoniques effectuées n'ont pas permis pas de localiser le téléphone portable des disparues.

La visite réalisée dans le logement des parents en France n'a pas permis non plus d'apporter de nouveaux éléments à l'enquête en cours et n'a "pas davantage pu orienter les recherches", précise le magistrat. À ce stade donc, aucune piste n'est privilégiée. La police judiciaire locale poursuit son enquête et les recherches continuent. "Un lien étroit et régulier est effectué notamment les enquêteurs portugais et le parquet de Montauban via l'Attaché de Sécurité Intérieur du Portugal", indique également Bruno Sauvage.