Disparition inquiétante d'un Français en Égypte : la famille de Yann Bourdon lance un appel à témoins

"On ne voulait pas médiatiser l'affaire. On ne voulait pas lancer nous-même un appel à témoins pour ne pas gêner le travail des enquêteurs et de la justice. Mais comme nous n'avons aucune réponse, nous en appelons aujourd'hui à la population", nous confie Wendy. Cette jeune femme aujourd'hui âgée de 26 ans est la petite sœur de Yann Bourdon, ils n'ont même pas 11 mois d'écart.

Il y a deux ans, son aîné a quitté l'Île-de-France pour un long voyage, sans itinéraire en tête, mais avec l'envie de découvrir les Pays-Baltes, et d'autres pays du monde. L'étudiant en master d'Histoire à la Sorbonne, alors âgé de 25 ans, prend son sac à dos, sa tente, ses chaussures de randonnées et monte dans un avion direction Tallinn en Estonie le 6 août 2020.

"Il a traversé ensuite une dizaine de pays à pied, tout seul à l'aventure, à la découverte des habitants, de leur mode de vie, travaillant pour avoir un pu d'argent pour vivre, raconte Wendy à TF1info. Il est notamment passé par la Lituanie, la Macédoine, la Croatie, le Kurdistan, la Turquie avant d'arriver en Égypte, fin juillet 2021, après presque un an sur les routes". C'est dans ce dernier pays que sa famille perd sa trace….