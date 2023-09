Disparition inquiétante de Lina : une semaine après, le point sur les recherches pour retrouver l'adolescente

Sans nouvelles de Lina, le jeune homme a contacté sa famille. La gendarmerie de Schirmeck, avertie, a mis en place sans tarder un dispositif de recherches. Brigade cynophile, hélicoptère, drones... Une mobilisation intervenue en parallèle des premières vérifications : celles-ci ont permis aux enquêteurs de constater que l'Alsacienne de 15 ans n'était pas montée dans le train qui devait la conduire à Strasbourg. La thèse de la fugue semblait, elle aussi, assez vite écartée.

Au lendemain de la disparition, un appel à témoins a été lancé. "Lina mesure 1,60 mètre et pèse 49 kilos. Elle a les cheveux châtains mi-longs. Elle portait le jour de sa disparition une robe grise, une doudoune blanche et des converses blanches", peut-on lire dans le message. La section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin se sont saisies des investigations, alors que les militaires reprenaient dès lundi matin leurs recherches. "Plus de 100 volontaires sont sur zone, encadrés par la gendarmerie et assistés d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques", glissait la procureure de la République de Saverne en début de semaine.