"La piste d'un enlèvement ou d'une séquestration pas écartée" : un jeune homme de 21 ans disparu à Roanne

Un téléphone éteint, pas de mouvement bancaire, pas d'échange connu avec une tierce personne et aucune image sur les caméras de vidéosurveillance de la ville. Depuis le dimanche 5 février, Jordan Membré, 21 ans, n'a plus donné signe de vie.

Ce jeune homme en recherche d'emploi avait alors passé une partie de la nuit avec des amis en extérieur, pas très loin de la capitainerie à Roanne (Loire). Sur les bancs, malgré le froid, on boit de l'alcool et pour certains, on fume quelques joints. Puis vers 3 ou 4 heures du matin, Jordan Membré décide de partir pour rejoindre le domicile de sa mère, avec laquelle il vit, à quelques centaines de mètres de là.

"Il n'est jamais rentré chez lui. Sa disparition nous a été signalée par sa tante quatre jours plus tard, le 9 février, et nous avons immédiatement ouvert une enquête pour 'disparition inquiétante'. Les appels à témoins dans la presse locale, les auditions et les investigations menées depuis, y compris les fouilles dans la Loire à deux reprises, n'ont malheureusement pas permis de retrouver ce jeune garçon. C'est pourquoi j'ai décidé mercredi de requalifier l'enquête en "enlèvement ou séquestration", confie ce jeudi Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne à TF1info.