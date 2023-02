"Nous sommes très inquiets" : Yuri, 20 ans, a disparu à Nantes après une soirée en boite de nuit

"La petite amie de Yuri m'a appelé dimanche pour me demander si j'avais des nouvelles de lui. Je lui ai dit que non. Parfois, il dort chez des amis, donc je ne me suis pas inquiété tout de suite", explique Bruno. Mais la jeune femme, qui dispose d'une application permettant de localiser Yuri, relève que son téléphone se trouve alors sur les bords de la Loire, en bas de la rue de la Cale Crucy.

Les proches de Yuri se rendent sur place et retrouvent sa carte bleue, son téléphone et un briquet posés sur l'herbe. Sa montre est accrochée dans les branches un peu plus loin. "Nous avons alors immédiatement appelé la police. Deux voitures sont arrivées, et ils nous ont aidé à chercher avec des torches", poursuit Bruno. Dans l'eau, les fonctionnaires découvrent la veste de Yuri et ses papiers. Aucune trace, par contre, du jeune homme.

Une enquête est ouverte immédiatement par le parquet de Nantes pour "disparition inquiétante". La famille, elle, diffuse rapidement des appels à témoins avec un signalement sur les réseaux sociaux. "Yuri était vêtu d'une chemise noire, d'un pantalon noir, de chaussures noires et d'une doudoune noire et ses cheveux étaient coiffés en afro. Il mesure environ 1,90 m" peut-on lire sur ces appels.