Disparition de Karine Pialle : le corps de la mère de famille retrouvé après les aveux de son mari

Devant les caméras de TF1, Michel Pialle assurait, le 18 mai, n'avoir aucune responsabilité dans cette disparition. "Je n'ai rien à voir là-dedans, donc qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire chez moi, autour de moi, tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent me tracer avec mon téléphone, j'ai une vie on ne peut plus banale", se défendait cet ancien architecte, dernier témoin à avoir vu sa femme en vie. Selon lui, elle avait quitté le domicile conjugal de son plein gré. Mais, près de trois mois après la disparition, sa personnalité controversée, ses déclarations incohérentes et les soupçons de l'entourage de la victime avaient conduit les enquêteurs à s'intéresser à lui.