Haute-Garonne : Luca, jeune homme de 20 ans recherché depuis une semaine, a-t-il été tué ?

Luca, jeune homme de 20 ans domicilié à Cugnaux (Haute-Garonne) a disparu dans la nuit du 19 au 20 janvier. Ce soir-là, il avait passé une partie de la soirée chez des connaissances à Portet-sur-Garonne. Le parquet annonce ce vendredi que trois personnes devraient être mises en examen pour "meurtre en bande organisée".

Qu'est-il arrivé au jeune Luca ? Depuis une semaine, forces de l'ordre et ami recherchent cet homme de 20 ans... En vain.

Le vendredi 19 janvier 2024, cet habitant de Cugnaux (Haute-Garonne) né en septembre 2003 a quitté son domicile à bord de son véhicule personnel de marque Volkswagen Golf 7 pour aller voir des connaissances dans un logement situé dans une résidence de Portet-sur-Garonne, à 6 kilomètres de là.

Luca n'a jamais regagné son domicile par la suite, où l'attendait sa compagne. Alerté, le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" et l'a confiée aux gendarmes.

Mais celle-ci a pris rapidement une autre tournure après que le véhicule de la victime a été retrouvé calciné le lendemain à Cardeilhac, à plus de 80 kilomètres de Portet-sur-Garonne où elle avait passé la soirée..... Dès lors, "la section de recherche de la gendarmerie nationale était saisie de faits qualifiés d''enlèvement et séquestration', plusieurs éléments établissant que des tiers étaient manifestement intervenus dans la disparition de la victime", détaille le parquet de Toulouse ce vendredi.

Des témoins disent avoir entendu des cris

Très rapidement, les enquêteurs se sont intéressés aux deux individus avec qui Luca avait passé la soirée du 19 janvier et un troisième, vu au volant du véhicule de la victime ce soir-là.

Une enquête de voisinage a été réalisée. Celle-ci a révélé que des riverains du logement où Luca avait passé la soirée le 19 janvier au soir avaient entendu des cris aux alentours du logement où les individus s'étaient rassemblés. "Au fur et à mesure des vérifications et de leurs déclarations, le décès de la victime semblait de plus en plus probable", souligne le parquet de Toulouse.

Le travail technique a permis par la suite de retracer le parcours du véhicule de la victime et celui d'un des individus. Des recherches ont été menées sur ces trajets et les points d'arrêt des véhicules, notamment une pièce d'eau où le corps de la victime pourrait avoir été immergé : ces recherches sont toujours en cours.

"Une dette liée à un trafic de drogue ?"

Quant aux trois individus qui se trouvaient Luca le 19 au soir, ces derniers, nés en mai 2004, avril 2002 et décembre 2002 ont été interpellés dans la semaine. Ils sont tous connus pour trafic de stupéfiants. L'un d'entre eux était, au moment de son interpellation, encore porteur d'un bracelet électronique suite à une précédente condamnation.

"Si les raisons précises du différend et les circonstances des faits restent encore à déterminer, cependant, selon toute vraisemblance, les faits pourraient être en lien avec une dette liée à un trafic de drogue", annonce le parquet de Toulouse.

Les trois mis en cause ont été déférés ce jour au parquet de Toulouse pour être présentés à un juge d'instruction aux fins de mise en examen pour des faits qualifiés de meurtre en bande organisée et destruction de biens par incendie. Le placement en détention provisoire est requis pour les trois.

L'enquête se poursuit désormais sous la direction du juge d'instruction. Le corps de la victime demeure lui, pour l'instant, introuvable.