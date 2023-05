Disparitions d'enfants : en 2022, les fugues représentaient 95% des signalements

Elle relève "un lien croissant", en particulier chez les jeunes filles, entre les cas de fugues répétées et l'exploitation sexuelle, qui avait motivé en partie le lancement du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs en novembre 2021. "Les situations de prostitution peuvent préexister à la fugue et en être la raison, ou advenir durant celle-ci par le biais de mauvaises rencontres ou pour trouver des moyens de subsistance", explique à l'AFP Julien Landureau, responsable du plaidoyer de Droit d'Enfance. Les cas de prostitution sont désormais avérés ou suspectés dans un tiers des dossiers de fugues de filles traités par le numéro, qui a ouvert en 2022 1.313 dossiers et reçu 31.897 appels, dont 2.167 ont nécessité la saisie de la cellule de suivi.