Depuis des années, la Société Protectrice des Animaux alerte de disparitions de chats dans l'Hérault. En 2023, le parquet de Montpellier a ouvert une enquête mais celle-ci n'a, pour l'instant, pas encore porté ses fruits. Pour les propriétaires d'animaux et les associations c'est certain, un trafic est à l'origine de ces disparitions.

Ils s'appellent Cookie, Tigrou, Gus, Dingo, Monsieur Nouille ou encore Boukan. Ils sont noirs, blancs, tachetés ou gris. Leur point commun ? Tous ces chats ont disparu au cours des dernières années dans l'Hérault.

Selon certains, ce serait dès 2008 que des matous auraient commencé à se volatiliser dans la région. Et depuis quelques années, les mystérieuses disparitions se sont multipliées.

"Nous avons enregistré 250 chats disparus depuis 2019 dans la région. Selon le Pet alert local, il y en aurait même un millier de signalés", déplore Saïda Ounnas. Cette bénévole à la Société protectrice des Animaux (SPA) en a d'ailleurs fait les frais. Un matin d'hiver, le 13 janvier 2022 précisément, son chat Choco, 5 ans (photo ci-dessous), qui aimait à déambuler dehors la nuit, n'est pas rentré. "J'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Il rentrait toujours à la maison" nous assure-t-elle.

SPA

Trafic de peaux et de poils ?

Avec d'autres propriétaires d'animaux esseulés, Saïda Ounas se mobilise alors pour rechercher son animal de compagnie et les autres félidés. "Ma voisine, qui a perdu son chat Cerbère, avait déjà recensé tous les chats disparus de Tressan, notre petite commune de moins de 700 habitants. On a réalisé que tous les chats avaient disparu dans la même rue, la nôtre. Nous avons été voir les habitants des communes voisines et nous avons constaté qu'il s'y passait la même chose. Et à chaque fois, les chats disparaissaient par vague et par endroit : des chats noirs sur un secteur et une période, des roux sur une autre", nous explique la bénévole.

Plusieurs plaintes sont déposées et en avril 2023, une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier. À ce jour, les investigations n'ont pas permis de mettre en cause des suspects. "Nous sommes sûrs que derrière tout ça, il y a un trafic !", soutient Annie Bénézech, directrice de la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). À ses yeux, "nous ne sommes pas du tout dans des cas d'empoisonnement par pur et simple méchanceté. Ces chats sont enlevés pour l’exploitation des peaux et des poils qui ont aujourd’hui une valeur marchande dans certains pays".

Des photos des suspects circuleraient

Saïda Ounas confie d'ailleurs que parmi les enquêteurs bénévoles et amoureux des animaux, certains auraient vu des transactions de la main à la main et des camions partir vers l'Espagne deux fois par mois avec des animaux dans des glacières pour être transformés notamment selon elle en "col de manteau", "porte-clé en fourrure"... "Nous avons des photos de camions, de plaques d'immatriculations. Mais personne n'a été interpellé. Les gendarmes sont débordés et les dossiers concernant les personnes passent avant ceux des animaux malheureusement. Ça n'est pas leur faute, mais c'est comme ça", regrette la bénévole qui précise que du côté de Toulouse et de Béziers, des vols d'animaux auraient aussi été constatés sans que personne n'ait été mis en cause.

Alors que les animaux continuent de disparaître, Saïda Ounas aimerait aujourd'hui que les investigations soient désormais menées à présent par la division d'enquêteurs mise en place par Gérald Darmanin à l'automne dernier et chargée spécifiquement de la maltraitance animale. Composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés, cette équipe est rattachée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.