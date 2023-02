Dix morts, une centaine de blessés : quatre ans après l'incendie de la rue Erlanger à Paris, Essia B. jugée aux assises

Que s'est-il passé alors dans cet immeuble le soir du 4 février 2019 ? À l'origine du drame, ce qui ressemblait à un simple conflit de voisinage du fait de nuisances sonores et qui, en quelques minutes, a pris une proportion tout autre.

Vers 23 heures, ce 4 février 2019, Charlotte, la voisine d'Essia B., va toquer à sa porte pour lui demander de baisser sa musique. Essia B. ne lui ouvre pas. Puis l'insulte : "Sale p..., va te faire b... par ton connard de pompier". La voisine repart. Le concubin de Charlotte, Quentin, pompier de profession, décide d'aller à son tour frapper à la porte, "vigoureusement" selon ses termes. Là encore, la porte reste close. Essia B. monte le son, se met à chanter et injurie son voisin.

De retour chez lui, ce dernier compose le 17, en vain. Il n'obtient personne au bout du fil. Essia B. jette alors des projectiles sur les volets de ses voisins. Quentin rappelle la police qui, cette fois, répond et envoie un équipage. Sur place, les fonctionnaires échangent quelques mots avec Essia B. qui se plaint que son voisin a cassé sa porte. Après lui avoir demandé de rentrer chez elle, les policiers repartent. Charlotte et Quentin, qui avaient quitté l'immeuble le temps que le conflit soit réglé, recroisent Essia B. "Toi qui es pompier, tu aimes les flammes, ne t'inquiète pas, tu vas en avoir. En tout cas, moi, je m'en vais avant que ça pète" lance-t-elle alors à Quentin qui poursuit sa route avec sa compagne. Arrivé quelques secondes plus tard au deuxième étage, le couple sent alors une forte odeur de gaz et perçoit de la fumée.