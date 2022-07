DOCUMENT TF1 - 36 heures à bord du Triomphant, l'un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d'engins

Puis vient l'heure des exercices grandeur nature. "J'ai reçu l'ordre de faire un lancement simulé de missiles balistiques", lance le capitaine de vaisseau Alexandre Tachon. Autrement dit, l'équipage révise une fois de plus la manœuvre de frappes nucléaires. Le commandant et son bras-droit partent chacun dans leur cabine. Ce sont les seuls à bord qui connaissent l'intégralité de la procédure. "Là, je vais ouvrir les codes d'engagement nucléaire et avec mon second, on va aller les déchiffrer", dit-il. Il s'agit d'authentifier la décision de tir qui appartient uniquement au président de la République. "Si on doit tirer quelque part, c'est l'échec de la dissuasion. C'est qu'elle n'a pas suffisamment dissuadé un pays extérieur de nous agresser", explique le commandant.