DOCUMENT TF1 - Affaire Palmade : l'enfant blessé dans l'accident et sa famille témoignent

"Devrim va continuer à aller à l'école à ce rythme pour l'instant. Mais il doit aussi se rendre chez le médecin toutes les semaines pour faire une radio de la tête et voir si ça va ou pas. Cela doit durer encore trois ou quatre mois. Par ailleurs, il est obligé de porter un corset et de dormir avec, même si ça le gêne. Car quand on l'enlève, sa tête et ses bras lui font mal", poursuit Hakki dans la vidéo en tête de cet article. Par ailleurs, Devrim ne peut rien mâcher. "Il mange un peu de soupe avec une paille et des compotes", ajoute-t-il.

Le petit garçon garde aussi de lourdes séquelles psychologiques : "Il dort mal parce qu'il a encore très peur. Il appelle sa mère et son père et on a du mal à le calmer", précise Hakki. Le papa manque à toute la famille. Lui-aussi souffre de graves lésions et doit rester dans un centre de réadaptation : "Son bras gauche ne fonctionne plus, et ses deux genoux sont cassés. Il ne retrouvera plus jamais sa situation d'avant. Cela fait déjà deux mois qu'il est à l'hôpital et il peut à peine se tenir droit. On doit se mettre derrière lui et le relever pour lui donner à manger et de l'eau. Et tous les jours, il a une piqûre contre la douleur. Sinon il ne peut pas dormir", détaille son oncle.