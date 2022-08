DOCUMENT TF1 - Lyon : coups de couteaux, policiers agressés… Embarquez au cœur de la Guillotière

En effet, cela fait plusieurs décennies qu'ils y vendent des cigarettes de contrebande et du cannabis. Mais depuis quelques années, les policiers sont confrontés à une nouvelle drogue. "Nous avons manifestement une personne qui souhaitait vendre un certain type de médicaments qu'on trouve assez largement sur cette place", explique Vanessa Mazière, responsable de la division centre de Lyon, alors que les policiers viennent d'interpeller un suspect. "C'est utilisé comme produit psychotrope", ajoute-t-elle à l'équipe du 20H de TF1. Des antiépileptiques à effets hallucinatoires à forte dose. Son usage dans le secteur coïncide et expliquerait en partie, d'après les policiers et les associations locales, la flambée de violence dans le quartier.

Car ces dernières années, les bagarres, les vols à main armée et les agressions se sont multipliés. Il y a deux semaines, des policiers en civil ont été attaqués. Les riverains subissent ces actes au quotidien. Chaqib vit ici depuis six ans. En rentrant le mois dernier, il a reçu un coup de couteau d'un inconnu qui lui a valu 22 points de suture. "Il est venu derrière moi et m'a frappé avec un grand couteau. Je ne sais pas pourquoi il m'a frappé comme ça, je ne le connaissais pas", explique-t-il. Comment la situation de ce quartier, situé au cœur de Lyon, s'est-elle à ce point dégradée ?