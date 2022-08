DOCUMENT TF1 - "Tu luttes et puis on verra bien" : coincé durant 16h sous son bateau, le skipper miraculé témoigne

Dans le bateau renversé, le navigateur continue de taper sur la coque de toute ses forces. Il a réussi à se réfugier dans un recoin, équipé d'une combinaison de survie en néoprène et de l'eau jusqu'au torse. Mais impossible pour les secouristes d'agir : avec plus de trois mètres de vagues et 50 km/h de vents, il faut attendre. Une attente interminable. "Je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait abstraction de tout. Il fallait juste que je tienne et j'ai tenu", affirme le navigateur Laurent Camprubi. "De temps en temps, pendant la nuit, avec la fatigue et le sommeil, mes mains glissaient, je tombais dans l'eau, je remontais".

Au petit matin, toujours rien et l'eau est montée de trente centimètres. "Dans l'eau, je bois la tasse une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit : 'Arrête de respirer, ça va être plus rapide', mais ça ne vient pas. Ça ne vient tellement pas que j'ai un sursaut et je me dis que mon corps ne veut pas mourir. Tu ressors et tu attends le temps qu'il faut. Tu luttes et puis on verra bien." À la surface, c'est une course contre-la-montre pour les secouristes. Après quelques heures, des plongeurs munis de lampes torches parviennent à pénétrer sous la coque, où ils aperçoivent une botte rouge. "La réaction immédiate a été de la toucher et le pied s'est retiré instantanément", expliquent les sauveteurs, qui ont alors tendu une perche que Laurent Camprubi a aussitôt attrapée.

"C'est un sauvetage exceptionnel, car c'est très compliqué dans cette zone. Normalement, on n'aurait pas dû le retrouver vivant. C'est très émouvant, très gratifiant", s'émeut Vicente Cobelo. Hélitreuillé en état d’hypothermie, Laurent Camprubi a été emmené à l’hôpital. Le navigateur l'affirme, il va vite reprendre la mer, mais d'abord, il va retrouver sa famille.