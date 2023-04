DOCUMENT TF1 - Mayotte : sur la route de tous les dangers à travers les bidonvilles

Désormais, la route est si malfamée que certains Mahorais refusent désormais d'y circuler la nuit. "On a toujours une crainte quand on sort. Après 18h, on sait que c'est compliqué donc on évite de sortir si on peut", confie l'un d'entre eux. "Dans les bouchons, ils en profitent pour voler les gens", explique un autre.

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos postées par ces groupes de délinquants. Ces derniers allument sur la route des barricades pour ralentir les automobilistes et les détrousser. Des hommes jeunes, majoritairement clandestins, qui se déplacent en nombre et armés.

Un automobiliste, dont la voiture est presque à l'état d'épave, tient à témoigner à notre micro de ce qui lui est arrivé la veille. "À minuit, devant la maison, ils ont brûlé la voiture. Comme ça, gratuitement". Des images de vidéosurveillance ont capturé toute la scène : un homme casqué frappe la voiture avec une arme en fer, tandis qu'un autre lance un cocktail Molotov contre le véhicule. "C'est comme ça qu'ils procèdent [...] Brûler les véhicules, casser les maisons, braquer les gens sur la route, les menacer. On vit ça tous les jours", fustige l'automobiliste.