DOCUMENT TF1 - Poursuite aérienne rocambolesque au-dessus de l'Ardèche : le pilote du Rafale témoigne

Le petit monoplace, immatriculé en Pologne, avait décollé quelques heures plus tôt de Fribourg, en Allemagne. C'est son passage près du site sensible de la centrale de Fessenheim qui a déclenché l'alerte. Un Rafale français a aussitôt décollé pour le prendre en chasse, piloté par le capitaine Cyril. "Je constate qu'à l'intérieur il y a un pilote qui a un comportement agité", raconte ce pilote de l'armée de l'air au micro de TF1. "Très rapidement", poursuit-il, "je vois de part et d'autre du fuselage des paquets qui sont largués de l'avion". L'homme a ouvert la porte de son petit avion, et jette de temps à autre un colis, tout en volant de façon erratique.