À la fin de sa déposition au procès, Colleen avait tenu à faire diffuser une vidéo montrant Maëlys en train de danser. "On avait cette danse en commun", explique-t-elle, "on se filmait chacune notre tour, c’était un jeu entre nous, et ça montre Maëlys comme elle était tous les jours, dynamique et heureuse".

Après la disparition de Maëlys, Colleen a vécu des phases terribles. "Je n’ai pas pu dormir dans notre chambre", raconte-t-elle, "j’ai dormi dans le salon pendant plus d’un an et demi". Elle évoque un rapport "fusionnel" avec sa sœur, dont elle redoute plus que tout qu'elle soit oubliée : "J’aimerais que personne ne l’oublie, et qu’on retienne ce qu’elle était : une petite fille superbe, adorable, et qui venait en aide aux autres".