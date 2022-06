DOCUMENT TF1 - Refus d'obtempérer : "J’en veux au conducteur et à la police", témoigne la passagère rescapée

La famille de Rayana veut porter plainte contre le conducteur et les policiers. Quant à Inès, elle ressent de la culpabilité et de la colère. "Je m’en veux déjà à moi-même, dans le sens où c’est avec moi qu’elle est sortie, on était responsables l’une de l’autre, on était ensemble, on était deux. J’en veux aussi au conducteur qui aurait dû s’arrêter et j’en veux aussi à la police qui aurait pu faire autre chose. Moi, cette scène, je vais m’en rappeler tous les jours, j’ai été traumatisée", dit-elle encore en larmes.

Par ce témoignage, Inès veut qu’on se souvienne de Rayana. Son amie rêvait de devenir danseuse et n’avait jamais eu affaire à la justice.