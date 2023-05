DOCUMENT TF1 – Immigration illégale : 24 heures avec la police aux frontières

Depuis le début de l’année, sur ce poste frontière, plus de 9000 migrants ont déjà été remis aux autorités italiennes. Des sans-papiers ont été refoulés. Dès le lendemain, certains tenteront un autre chemin, dans les sentiers de montagne par exemple. Sur plusieurs kilomètres, des centaines de vêtements et des sacs à dos abandonnés, car la règle est de voyager le plus léger possible. Des flèches jaunes indiquent la route vers la France. À la frontière, une clôture date de la Seconde Guerre mondiale. "Ça a été démonté par des 'no borders' qui aident les migrants dans leur tentative de passage irrégulier vers la France. Le chemin ici s’appelle le 'pas de la mort' parce que si on se trompe de chemin, on va en direction d’une falaise et d’une chute de 50 à 60 mètres. Donc en fait, c’est de la folie d’emmener les migrants ici", affirme un gendarme. Vendredi 5 mai encore, un homme a chuté et a été miraculeusement sauvé grâce aux secours.