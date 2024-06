Le président du Centre national du cinéma Dominique Boutonnat est jugé ce vendredi après-midi à Nanterre pour agression sexuelle. Selon son filleul, plaignant, les faits ont eu lieu à l'été 2020 sur l'île de Kéa en Grèce. Plusieurs personnalités et anonymes ont demandé la démission du patron du CNC. Ce dernier est toujours en poste.

La plainte avait été déposée le 7 octobre 2020, pour des faits datant d'août de la même année et, quatre mois plus tard, l'auteur présumé des faits avait été placé en garde à vue. Près de quatre ans après que l'affaire a éclaté au grand jour, en février 2021, le président du Centre national du cinéma (CNC) Dominique Boutonnat est jugé ce vendredi après-midi à Nanterre pour agression sexuelle sur son filleul. Une affaire pour laquelle plusieurs associations ont demandé son retrait de ses fonctions.

Le patron du très puissant CNC, devenu pour certains un symbole d'impunité des violences sexuelles dans le milieu du 7e art, est accusé par son filleul de l'avoir embrassé de force et agressé sexuellement lors d'un séjour sur l'île de Kéa en Grèce en août 2020. Dominique Boutonnat avait alors 52 ans et son filleul 21 ans.

Alcool, bain de minuit dénudés, masturbation...

Selon le plaignant, les faits ont eu lieu entre le 3 au 4 août 2020. Cette nuit-là, lui et son parrain, témoin de mariage de sa mère, avec qui il n'a pas de lien de parenté, ont bu beaucoup d'alcool. La soirée s'est poursuivie avec un bain de minuit dans la piscine de la villa. Dominique Boutonnat l'aurait ensuite pris en photo nu, au sortir du bain, avant de le complimenter et de le prendre dans ses bras.

Le patron du CNC serait ensuite venu dans sa chambre, se serait allongé près de lui sur le lit, aurait essayé de l'embrasser avant de le caresser. Le jeune homme accuse son parrain d'avoir alors essayé de le "masturber"."Je le masturbe pour qu'il arrête de me toucher", précise-t-il dans sa plainte, assurant que son parrain avait ensuite essayé de lui imposer une fellation avant de quitter la chambre.

Le lendemain matin, selon le jeune homme, Dominique Boutonnat aurait récidivé en entrant dans la salle de bains alors qu'il s'y trouvait. Le patron du CNC l'aurait alors embrassé sur la bouche. Après ces faits, le vingtenaire assure avoir perdu 10 kilos en trois semaines et avoir songé au suicide et à la scarification. Un psychiatre qui l'a vu explique qu'il se trouve en"état de choc post-traumatique".

"Baisers consentis", "gestes d'affection"...

S'il reconnait une partie des faits, Dominique Boutonnat livre, lui, une toute autre version que celle du jeune homme. Il reconnait des "baisers consentis", "des gestes d'affection qu'il a stoppés quand il a senti de la part de son filleul que ce geste aurait pu dégénérer en autre chose", avait affirmé en 2022 son avocat Emmanuel Marsigny. Au sujet de la scène de la salle de bain, Dominique Boutonnat reconnaît un "smack" maladroit afin de le mettre à l'aise avec ce qu'il s'était passé la veille.

Après les faits, Dominique Boutonnat adressera des messages à son jeune filleul. Parmi ces messages, celui-ci : "Ça s'est passé parce qu’effectivement on avait beaucoup bu et qu'on est très proches. Et que... et que voilà y'a quelque chose de bizarre qui s'est passé à ce moment-là qui est lié à ta sexualité aussi et moi j'ai beaucoup d'amour pour toi et puis ça s'est concrétisé comme çà parce qu'on était complètement ivres mais tu vois moi ça m'arrive pas donc c'est pas… c'est pas... c'est quelque chose qui est lié au fait qu'on soit… qu'on s'aime énormément et donc c'est pas quelque chose qui est durable du tout."

Reconduit à la tête du CNC malgré des contestations

Le patron du CNC avait été mis en examen dans un premier temps pour "tentative de viol", mais le parquet a écarté cette qualification pour uniquement retenir l'agression sexuelle, suffisamment caractérisée selon lui pour qu'un procès se tienne.

Malgré sa mise en examen en février 2021, Dominique Boutonnat avait été reconduit par l'exécutif à son poste à la tête du CNC en juillet 2022. La CGT-spectacle avait appelé à sa démission en octobre 2022, et le collectif 50/50, qui milite pour l'égalité, la parité et la diversité dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle, avait déploré sa reconduction.

L'actrice Judith Godrèche, qui milite pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles, particulièrement dans le milieu du cinéma français, avait demandé devant le Sénat la mise en retrait de ses fonctions du patron du CNC. Sollicité par l'AFP, le CNC a déclaré que "les faits allégués, qui relèvent de la sphère privée, sont sans aucun rapport" avec l'activité du Centre.