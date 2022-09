Dordogne : arrestation d'un incendiaire pris en flagrant délit par des témoins

Le riverain qui a réussi à intervenir sur les lieux, David James Kite, a filmé et a diffusé une vidéo de l'incendiaire présumé sur Facebook. "Tu veux faire ça chez moi alors qu’il y a mon enfant. Tu as de la chance que je sois quelqu’un de bien", a déclaré le riverain dans la vidéo face à un homme vêtu d'un short noir et d'un polo blanc, qui tendait une main pour dissimuler son visage. Joint par France Bleu Périgord, David James Kite, a voulu détailler la scène : "L'homme était en train de sortir du chemin. Il y avait deux-trois mètres carrés de maïs qui étaient en feu. On a réussi à l’attraper en pleine action. Il transpirait, il voulait être agressif puis il s'est calmé très vite. On a attendu les gendarmes qui se sont chargés de lui", a-t-il déclaré à la radio publique.