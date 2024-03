Dordogne : une église et plus de 50 tombes profanées

Plus de 50 tombes ont été profanées dans la nuit de dimanche à lundi dans le cimetière de Clermont-d'Excideuil. L'église et le monument aux morts n'ont pas été épargnés. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour identifier le ou les auteurs.

C'est le maire de la commune, Claude Eymery, qui a découvert les inscriptions ce lundi matin à 8 h 30 alors qu'il se rendait à son bureau. "Le monument aux morts est juste à côté de l'Hôtel de ville. J'ai vu le 'Allah' qui était écrit. J'ai tout de suite décidé de faire une inspection dans le village", confie l'édile de Clermont-d'Excideuil (Dordogne) à TF1info quelques heures après les faits.

L'élu a eu vite fait de faire le tour des 10,2 km de son petit village qui ne compte que quelque 250 habitants et a été abasourdi. "Il n'y avait pas que le monument aux morts hélas, mais aussi la porte de l'église et plus d'une cinquantaine de tombes du cimetière couvertes d'inscriptions pro-musulmanes et contre les blancs non-musulmans", ajoute-t-il.

"Chiens gwers", "l'ours musulman se réveille"

Sur les divers édifices religieux, des tags comme"Ramadan", "chiens gwers" (Occidental non-musulman NDLR) ou encore "l'ours musulman se réveille" ont été recensés. "Le cimetière n'est pas fermé la nuit. Tout le monde peut y entrer. Et ici, personne n'a rien vu, rien entendu, malheureusement. Évidemment, nous n'avons pas de caméras pour nous aider à retrouver les auteurs" regrette Claude Eymery.

Le maire doit déposer une plainte ce lundi après-midi. Elle s'ajoutera aux autres des communes voisines. "Les communes de Saint-Pantaly-d'Excideuil, Cheveix-Cubas ou encore Coulaures ont connu le même sort que nous il y a quelques jours ou semaines. Ils n'ont pas eu de cimetière profané mais des croix et objets se rapportant à la religion catholique ont été visés", nous dit-il encore.

Selon lui, deux auteurs au moins seraient à l'origine des faits commis sur sa commune. "Il y a apparemment deux écritures. Et deux bombes de peinture ont été utilisées : une blanche, une noire", justifie l'élu.

Réactions et enquête

Sur le réseau social X, le préfet de la Dordogne a condamné "fermement le nouvel acte de vandalisme commis au cimetière de Clermont-d'Excideuil".

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour "dégradations aggravées". Des constatations ont été faites par des techniciens en identification criminelle de la Dordogne. La brigade de recherche de Périgueux avec la brigade de Saint-Martial-d'Albarède sont chargées des investigations.