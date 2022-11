Dordogne : huit enfants de maternelle blessés par un arbre tombé sur le préau de leur école

Une enquête a été ouverte pour tenter d'expliquer pourquoi ce chêne, de plus de 4 mètres, s'était subitement effondré. La préfecture et la mairie de Monbazillac assurent que l'arbre est élagué tous les ans et qu'il n'était pas malade.

"Selon les premiers éléments de l'enquête , le sol, après avoir subi un stress hydrique intense, lié à l'épisode de sécheresse puis les fortes pluies de ces derniers jours serait devenu meuble. Un concours de circonstance qui a provoqué la chute de ce vieux chêne, dont les racines n'étaient plus retenues", détaille France Info.

Une enquête a été ouverte du chef de "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois". L'école reste fermée pour l'heure.