Dordogne : il brûle son papier toilette après s'être soulagé dans les bois et provoque un incendie

Christian Arnouil, son premier adjoint, s'est rendu sur place vers 15 heures, dès qu'il a été alerté des faits. "Mardi après-midi, il faisait chaud, le sol était très sec. En quelques minutes, le feu est devenu de plus en plus important. Heureusement, les soldats du feu sont arrivés très vite. Au final, 2 000 m² sont partis en fumée", détaille-t-il.

L'élu nous indique que c'est la "première fois" qu'il entend "une histoire pareille". "L'intention de ce monsieur est bonne au départ, mais l'idée vraiment saugrenue, surtout quand on se souvient des incendies que la France a connu l'été dernier en Gironde notamment. Mais reconnaissons-le, cet homme a eu le mérite d'appeler les secours qui sont arrivés rapidement et n'a pas pris la fuite comme l'aurait malheureusement fait certains. S'il était parti, laissant flamber le bois, les conséquences auraient pu être dramatiques. Le terrain est accidenté et l'intervention des soldats du feu auraient pu être très compliqué. Dans ce cas, ce ne sont pas 2000 m² qui seraient partis en fumée, mais 50 hectares", insiste Christian Arnouil.