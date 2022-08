Dordogne : il reconnait avoir braqué quatre supermarchés pour s'acheter de la cocaïne

"À qui le tour ?", c'est la question que devaient se poser les employés et les patrons des supermarchés de Dordogne avant son interpellation mardi. C'est dans ce département qu'en moins d'une semaine, quatre grands magasins ont été braqués par un seul et même homme, toujours selon le même modus operandi et avec les mêmes costumes et armes : des braquages express, une casquette ou un bob sur la tête, des lunettes de soleil sur le nez, un bâton type matraque et une arme de poing entre les mains.

Ils peuvent désormais être rassurés : l'homme interpellé mardi à 4h50 a reconnu face aux enquêteurs être l'auteur des quatre délits survenus à Chancelade et Périgueux entre le 22 et le 27 août. Intermarché, Lidl, Grand Frais et Spar avaient ainsi été visés. "Il s’est expliqué avec précision sur le mode opératoire utilisé. Il a expliqué ses actes par la nécessité de trouver de l’argent pour acheter de la cocaïne, dont il dit être consommateur de longue date", détaille la procureure de la République de Périgueux Solène Belouar.

En plus des braquages de supermarchés, le mis en cause, âgé de 54 ans, a également reconnu être l'auteur du vol du véhicule de marque Dacia d'une cliente le lundi 22 août sur le parking de l'Intermarché alors que celle-ci chargeait ses courses.