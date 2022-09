Une collégienne de 12 ans meurt écrasée par un bus scolaire

Alors qu'une cellule psychologique a été mise en place pour accueillir les collégiens et leurs familles, choqués par l'accident, le parquet de Bergerac a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "homicide involontaire" à l'encontre du conducteur. Ce dernier a été conduit à la gendarmerie pour être entendu sous le régime de l'audition libre. Les tests de dépistage à l'alcool et aux stupéfiants sont revenus négatifs. Le bus a lui été immobilisé et placé sous scellés le temps de l'enquête.