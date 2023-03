Dordogne : un détenu condamné pour un double assassinat s'est évadé de prison

Les policiers sont lancés à ses trousses : un détenu s'est évadé lundi de la prison de Mauzac, en Dordogne. L'homme de 54 ans est parvenu à s'évader à pied, a confirmé ce mardi le parquet de Bergerac dans un communiqué. Philippe Dubois purgeait plusieurs peines, dont une de 28 ans pour des faits d'assassinat et vol avec arme.

Les surveillants ont découvert en tout début d'après-midi qu'un détenu manquait à l'appel, au moment du comptage. D'après France 3 Régions, il aurait profité de la pause déjeuner pour s'enfuir.

Le centre pénitentiaire de Mauzac est l'une des rares prisons semi-ouvertes en France, accueillant des hommes qui ont été condamnés à de lourdes peines et dont la détention touche à sa fin, précise France Bleu. Dans cet établissement qui compte 333 détenus, les allées et venues y sont plus souples que dans une prison classique. Il comprend une ferme école où des formations en horticulture sont dispensées. Philippe Dubois y avait été transféré après avoir été incarcéré dans un autre centre. Philippe Dubois s'était vu rejeter une demande de permission de sortir lors de la dernière commission d'application des peines.