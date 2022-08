Dordogne : quatrième braquage en moins d'une semaine, un même suspect toujours recherché

D'après le patron de la supérette, le suspect aurait volé 1800 euros dans la caisse de l'enseigne avant de prendre la fuite, sans que les témoins puissent voir comment il est reparti. Lors des trois précédents braquages, l'individu avait dérobé quelques centaines d'euros.

Deux employés du magasin ont été entendus au commissariat de la ville dans la matinée, et la boutique a pu rouvrir vers midi. Toujours d'après France Bleu Périgord, des patrouilles de police tournent jour et nuit dans la commune. Une enquête judiciaire pour "vol à main armée" a été ouverte par la police judiciaire et la Brigade de sûreté urbaine du commissariat de Périgueux. L'auteur encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.