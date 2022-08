Dordogne : trois supermarchés braqués en trois jours, un seul et même suspect recherché

Pour les enquêteurs, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un seul et même auteur. "Le mode opératoire est le même sur les trois événements, comme les accessoires de dissimulation et les armes. À chaque fois, le vol est très bref : il entre, se poste devant une caissière, menace, se fait remettre le liquide et repart avec le fond de caisse. Par ailleurs, la voiture volée lundi a été vue près du Lidl et du Grand Frais", analyse la magistrate.

Les personnels des trois magasins comme les clients ont été très choqués après ces faits et le sont encore ce jeudi 25 août d'autant que l'auteur n'a toujours pas été interpellé et qu'il pourrait encore sévir. La voiture volée est, elle aussi, toujours introuvable.

"S'il y a eu des menaces, il n'y pas eu de violence. Cela n'enlève toutefois rien à la gravité des faits. Il y a eu un trauma et aujourd'hui, l'inquiétude est encore présente", insiste la magistrate.

La procureure de Périgueux a ouvert une enquête pour "vol avec arme", confiée en co-saisine à la police judiciaire et au commissariat de la ville. Pour ces faits, l'auteur encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Les investigations se poursuivent.