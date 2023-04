Dordogne : un collégien frappé à cause d'un maillot de l'OM, la ville de Marseille l'invite au Vélodrome

Nez cassé, points de suture dans la bouche… C'est une violente agression qui s'est déroulée le 30 mars dernier en Dordogne. Dans la cour de récréation d'un collège situé dans le Périgord noir, un adolescent scolarisé en 4e a été passé à tabac par plusieurs de ses camarades. En cause ? Un maillot de foot aux couleurs de l'OM.

Selon les informations de France Bleu Périgord, l'enfant se serait vu prescrire douze jours d'ITT (incapacité totale de travail) par un médecin. "Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de l'OM, il y a en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter. Ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien", a raconté à la radio Céline, la mère de l'enfant, en classe de 4e.