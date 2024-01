Dordogne : une mère de famille cache le corps de son voisin dans sa cave pendant des mois

Un homme âgé de 81 ans a mystérieusement disparu le 17 octobre à Négrondes en Dordogne. Le corps sans vie de l'octogénaire a été retrouvé le 1ᵉʳ janvier chez sa voisine trentenaire. Cette mère de famille a été mise en examen pour "meurtre" et placée en détention provisoire.

Un homme qui se volatilise, une disparition signalée tardivement et finalement, un cadavre retrouvé récemment, au lendemain de la Saint-Sylvestre. L'affaire s'est déroulée fin 2023-début 2024 à Négrondes en Dordogne. Tout a commencé le 27 décembre, quand la belle-fille d’un homme âgé de 81 ans demeurant dans cette petite commune de 850 habitants au nord de Périgueux signale aux gendarmes la disparition de son beau-père introuvable depuis... la mi-octobre.

Immédiatement, une enquête en "recherche des causes de disparition" est ouverte par le parquet de Périgueux. Les investigations, notamment sur le téléphone et la carte bancaire du disparu, conduisent rapidement les enquêteurs à s'intéresser à la voisine de l'octogénaire.

Du sang sur un balai et un mort dans la cave

Le 1er janvier 2024, une perquisition est réalisée au domicile de cette mère de famille âgée de 38 ans qui vit avec ses deux enfants adolescents et son compagnon. Là, dans un premier temps, les gendarmes mettent la main sur un balai porteur de traces de sang... avant de retrouver le corps sans vie d’une personne dans la cave.

L'enquête est requalifiée en meurtre et confiée à la brigade de recherches de Nontron et à la section de recherches de Bordeaux. Le magistrat du parquet de permanence se déplace sur les lieux, accompagné d'un médecin légiste.

Le même jour, la mère de famille, son fils âgé de 16 ans, sa fille âgée de 13 ans et son compagnon âgé de 42 ans sont placés en garde à vue pour "meurtre". Face aux enquêteurs, la trentenaire décrit la succession d'événements qui auraient conduit à la mort de cet homme. Elle explique ainsi que le 17 octobre 2023, son voisin serait venu chez elle. Selon ses propos, rapportés dans un communiqué, Jacques-Edouard Andrault, procureur de la République de Périgueux, l'homme aurait "pratiqué des attouchements sur elle". Toujours selon elle, elle l’aurait alors repoussé et saisi au cou puis il aurait chuté. En tombant, sa tête aurait heurté un élément du mobilier, l’homme aurait perdu connaissance et elle l'aurait déplacé le corps dans la cave et n’en aurait averti personne.

Seule la mère mise en examen

Mercredi dernier, à l'issue des gardes à vue, le parquet a prescrit le déferrement de la trentenaire et de sa fille au tribunal judiciaire de Périgueux et ordonné la levée de garde à vue de son compagnon et de son fils. Une information judiciaire du chef de meurtre a été ouverte.

Le même jour, la mère de famille, qui n'a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, a été mise en examen du chef de "meurtre" avant d'être placée en détention provisoire. Sa fille, elle, a été placée sous le statut de témoin assisté par la juge d’instruction.